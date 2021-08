Mannheim unterstützt erneut Feuerwehr im Ahrtal nach Hochwasserkatastrophe

Mannheim. Die Mannheimer Feuerwehr verleiht voraussichtlich zunächst bis Ende des Jahres ein Leiterfahrzeug an die Ahrweiler Gemeinde Adenau. Die Stadt teilte mit, dass Mannheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht das Fahrzeug an die Feuerwehr Adenau übergeben hat.

„Viele Einsatzkräfte unserer Mannheimer Feuerwehr waren bereits direkt in den ersten Tagen nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, so beispielsweise unsere Freiwillige Feuerwehr, die bis zum 10. August rund 1800 Dienststunden vor Ort absolvierte. Ihnen gilt unser Dank für diesen bemerkenswerten Einsatz“, bilanzierte Specht.

Die Stadt Mannheim teilte weiter mit, dass das eigentliche Fahrzeug der Feuerwehr Adenau bei der Hochwasserkatastrophe schwer beschädigt worden sei und erst wieder repariert werden müsse. Dies soll vermutlich 14 bis 16 Wochen dauern.

In Mannheim war das Fahrzeug in diesem Jahr nach 21 Dienstjahren durch eine neue Drehleiter ersetzt worden. Üblicherweise werden außer Dienst gestellte Fahrzeuge der Feuerwehr Mannheim verkauft. Der bereits begonnene Verkaufsprozess wurde in diesem Fall gestoppt, er wird nach der Rückkehr fortgesetzt.

