„Mannheim Under Construction“-Spaziergang: Audio-Stadtkarte stellt zivilgesellschaftliches Engagement vor

Mannheim. Interessierte können ab Dienstag beim „ Mannheim Under Construction“-Spaziergang mithilfe einer Audio-Stadtkarte mehr über zivilgesellschaftliches Engagement in Mannheim erfahren. Wie bermuda.funk in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet, ist das Projekt „Mannheim Under Construction“ des bermuda.funk Freies Radio Rhein-Neckar schon zuvor online per Audio-Stadtkarte abrufbar gewesen. Das Projekt wurde am wurde im Oktober 2022 mit dem 1. Preis des Mannheimer Demokratiepreises ausgezeichnet.

So geht die Tour

Bei dem neuen Audio-Spaziergang, der etwa zwei Stunden lang dauert, können Teilnehmende auf mobilen Endgeräten an zwölf Stationen in der Stadt das in der „Mannheim Under Construction“-Karte verzeichnete Engagement kennenlernen.

Die Tour beginnt laut bermuda.funk am Mannheimer Rathaus in E5. Von dort aus geht es zum Museum Weltkulturen und dann zum Verband Deutscher Sinti und Roma in B7. Weitere Stationen sind der Schillerplatz, Schlosspark und Schloss, das Stadthaus, der Parade- und Marktplatz und das QZM in G7. Nach einem Ausflug zur Teufelsbrücke im Jungbusch endet der Spaziergang an der Mannheimer Abendakademie. Einen Bonus-Track stellt bermuda.funk in der Alten Feuerwache in der Neckarstadt vor.

Erweiterung der Stadtkarte

Projektleiterin Dr. Christina Gehrlein erläutert eines der Ziele: „Der Spaziergang ist als eine Erweiterung der bislang ausschließlich digitalen Stadtkarte gedacht und soll zu einer Interaktion mit dem Mannheimer Stadtraum und den Orten zivilgesellschaftlichen Engagements anregen.“

Die Audio-Stadtkarte und weitere Informationen sind auf folgender Seite online abrufbar: https://under-construction.bermudafunk.org .