Mannheim und Heidelberg untersagen "Free Palestine" -Demos

Rhein-Neckar. Die Städte Mannheim und Heidelberg haben für Samstag angemeldete Kundgebungen mit dem Titel „Friedensmarsch für unterdrückte Völker/Palästina/Uyguren“ verboten. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Mannheim am Freitag dem „Mannheimer Morgen“ mit. Dies sei in enger Abstimmung mit dem Polizeipräsidium entschieden worden, sagte sie weiter. „Gründe sind in beiden Fällen eine negative Gefahrenprognose“, so die Sprecherin.

Daraufhin wendete sich die Anmelderin der Versammlungen, die Organisation Free Palestine Mannheim, an das Verwaltungsgericht Karlsruhe. Dieses lehnte die Eilanträge am Freitagabend jedoch ab, wie ein Sprecher mitteilte – und zwar „mit Blick auf die Ausschreitungen bei der vergleichbaren Versammlung am 15. Mai in Mannheim, die ähnliche Ausschreitungen auch bei den jetzt streitgegenständlichen Versammlungen erwarten lassen“.

Ausschreitungen am 15. Mai

Free Palestine Mannheim gehört nach Angaben der Stadt zum Organisationskreis der Versammlung, bei der es am 15. Mai in Mannheim zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. Bei der Kundgebung damals hatten mehrere Personen eine Israel-Flagge verbrannt, antisemitische Parolen gerufen und waren mit Gewalt gegen Polizeibeamte vorgegangen. Die Organisation Free Palestine Mannheim sei dort ebenfalls als Rednerin aufgetreten. Auch für die nun angemeldeten Versammlungen wird laut Stadt zum selben Thema und im selben Teilnehmerkreis mobilisiert. „Nach polizeilicher und versammlungsbehördlicher Einschätzung in beiden Städten ist daher davon auszugehen, dass es auch im Zusammenhang dieser angemeldeten Versammlungen zu massiven Störungen und Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit kommt“, so die Sprecherin.