Zu Mannheims Partnerstadt Haifa gibt es viele Kontakte. Das Queere Zentrum Mannheim (QZM) hat sich am Donnerstag per Internet-Livekonferenz mit dem dortigen Communities House for Pride and Tolerance ausgetauscht. Beide treten für die Rechte und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen (LSBTI) ein – kurz: die „queere“ Szene. Die Aufzeichnung ist ab heute bei

...