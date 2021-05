Mannheim. Das Technoseum in Mannheim lässt ab dem heutigen Donnerstag, 27. Mai, wieder Besucher in der Dauerausstellung und auch in die neue Sonderausstellung „Kopfsalat. Optische Phänomene“. Es finden wieder regelmäßig Vorführungen etwa an der Dampfmaschine, in der Druckwerkstatt und an der Papiermühle statt. Einige Angebote entfallen aber weiter, da sich hier die Abstände nicht einhalten lassen.

Weitere Informationen unter https://www.technoseum.de/