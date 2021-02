Mannheim. Wegen der Corona-Pandemie musste der Start mehrfach verschoben werden, am kommenden Montag, 1. März, geht es aber - unter Einhaltung von Hygiene-Regeln - los: Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) starten in ausgewählten Mannheimer Stadtteilen dann ein neuartiges Verkehrsangebot, das die Lücke zwischen Taxi einerseits sowie Bus und Bahn andererseits schließt. FIPS für flexibles, individuelles Personen-Shuttle heißt der Dienst, der in Neckarau und auf dem Lindenhof sowie im Abendverkehr in Seckenheim zur Verfügung steht - zur Einführung übrigens zwei Monate lang ohne Aufpreis. Danach wird ein Qualitätszuschlag zur Zeitkarte von einem und zum Einzelfahrschein von zwei Euro fällig.

Wer auf der kurzen Strecke von Zuhause zur nächsten Bahnhaltestelle oder auch zum Beispiel auf dem Weg zum Arzt mit dem Shuttle fahren möchte, kann sich das FIPS-Sammeltaxi über eine App bis quasi vor die Haustür bestellen. 1700 sogenannte virzuelle Haltestellen, das sind Punkte, an denen der Fahrdienst ordnungsgemäß halten darf, sind in dem System für die Stadtteile bereits hinterlegt. Mit 15 nagelneuen, elektrisch angetrebenen Mercedes-Vito Minivans und eigenen, fest angestellten und tariflich bezahlten Fahrern soll ein Angebot von hoher Qualität erbracht werden: Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle können nach vorheriger Buchung mitgenommen, Kindersitze können zur Verfügung gestellt werden. Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht: "Das ist ein Angebot, das muss man einfach mal ausprobieren".

Neben dem Spaß an der Nutzung des Nahverkehrs geht es für die Verkehrsbetriebe bei dem zunächst auf drei Jahre ausgelegten Verkehrsexperiment auch darum, Formen des öffentlichen Nahverkehrs für die Zukunft in der Praxis zu testen. Zwar kann man das FIPS-Shuttle auch telefonisch bestellen, das System funktioniert aber über eine App, mit deren Hilfe der Anbieter Verkehrsnachfrage bündeln und auf die Kundenbedürfnisse genau zuschneiden kann - so kann beispielsweise durch höchstens zehn Minuten vor Fahrtbeginn erfolgte Buchung sichergestellt werden, dass im Fahrzeug auch Platz genug für die Mitnahme des Kinderwagens ist. Fahrtbuchung und -Bezahlung erfolgen gleichermaßen über die App.

Mit 26 Mitarbeitern geht das Projekt, das vom Bund und vom Land Baden-Württemberg finanziell gefördert wird, an den Start. Nach den genannten Stadtteilen, die jeweils um die Nachbarquartiere Suebenheim, Niederld und Almenhof ergänzt werden, folgen ab April Schönau, Waldhof und Sandhofen mit Erweiterungen nach Blumenau, Scharhof und Gartenstadt. FIPS kostet pro Jahr rund 2,9 Millionen Euro.