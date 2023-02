Mannheim schaltet am 25. März zur "Earth Hour" Lichter aus

Mannheim. Am 25. März ist es wieder soweit: Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Unternehmen und Verwaltungen weltweit schalten zur sogenannten „Earth Hour“ von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr die Lichter aus und setzen so ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Auch die Stadt Mannheim ist seit 2012 Teil der Aktion des WWF. In der ganzen Stadt werden ebenfalls die Beleuchtungen zahlreicher Außenfassaden ausgeschaltet. Das teilte die Stadtam Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Die Klimaschutzagentur Mannheim rufe dabei jährlich alle Mannheimer Unternehmen und Privatpersonen zur Teilnahme an der Earth Hour auf. Zusätzlich möchte sie das Augenmerk auf den Kerngedanken des Events lenken: die klimatischen Veränderungen.



Zudem werden wie bereits 2022 Unternehmen, Vereine, Initiativen und Privatpersonen auch in diesem Jahr im Zeichen des Klimaschutzes dazu aufgerufen die Klimagrafik Warming Stripes mit Alltagsgegenständen nachzubauen und sofern vorhanden in ihren Verkaufsräumen auszustellen. Die Grafik zeigt 140 Streifen in den Farbtönen von blau zu rot an einer Zeitlinie von 1881 bis heute. Während in den frühen Jahren – um 1900 – die blauen Streifen dominieren sind es heute ganz klar die roten bis dunkelroten Farbtöne. Die Aussage ist dabei klar: es wird wärmer. Die sogenannten „warming stripes“, zu Deutsch die Erwärmungsstreifen, erklären die Klimakrise dabei laut der Stadt deutlich und doch ohne große Worte.