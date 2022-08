Mannheim sagt Ja! ruft zu Spenden für afghanische Familie in Mannheim auf

Der gemeinnützige Verein Mannheim sagt Ja! sammelt Spenden für die nach Mannheim geflüchtete Familie K. aus Afghanistan. Der vierköpfigen Familie, die ihren vollständigen Namen nicht nennen will, droht eine Abschiebung nach Kroatien, wo sie auf ihrer Flucht in Europa registriert worden war. Mit Spenden sollten Anwaltskosten finanziert werden, erklärt Sandra Wyzisk aus dem Vorstand von Mannheim sagt Ja!.

Herr und Frau K. sitzen in ihrem Wohnzimmer. Beide fühlten sich in Mannheim wohl, sagen sie im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wir fühlen uns hier sicher, und vor allem sind meine Kinder in Sicherheit“, erklärt Herr K. auf Englisch. In Kabul habe er, unter anderem als Übersetzer, für ausländische Unternehmen gearbeitet, was ihn für die Taliban zum Feind gemacht habe. „Sie haben gedroht, meine Kinder, meine Frau und mich zu töten.“ Außerdem habe es Anschläge auf Schulen und andere Bildungseinrichtungen gegeben.

Die Familie verlässt 2016 ihre Heimat. „Es ist eine sehr lange Reise geworden, die meiste Zeit zu Fuß“, sagt Herr K. Die Flucht führt in die Türkei, von dort aus nach Griechenland. Drei Jahre lang halten sich die K.s in dem Land auf – die griechische Regierung lehnt zwei Anträge auf Asyl ab. „Afghanistan ist sicher, Sie müssen zurück“, habe es geheißen, sagt Herr K., der in dieser Zeit für andere Geflüchtete als Übersetzer arbeitet. Die Flucht führt weiter durch Europa, auch in Kroatien muss die Familie ihre Fingerabdrücke abgeben und wird als Geflüchtete registriert.

Im Januar erreicht die Familie Deutschland, wohnt zunächst bei Angehörigen im hessischen Gießen. Im Februar kommen die K.s nach Mannheim. „Das ist eine große Stadt, und wir hoffen, dass wir hier Arbeit finden“, sagt Herr K. „Ich will arbeiten, Geld verdienen und auf eigenen Füßen stehen.“ Während die ältere Tochter eine Grundschule besucht, habe die zweite Tochter nun die Zusage für einen Platz im Kindergarten bekommen, berichtet Herr K. stolz.

Warum wäre eine Abschiebung nach Kroatien schlimm? „Sowohl Afghanistan als auch Kroatien sind für uns riskant“, erklärt Frau K., die in Afghanistan auch Deutsch gelernt hat. „Wir wollen hier in Deutschland leben.“ Ihr Mann ergänzt, dass die Familie nie in Kroatien um Asyl gebeten habe und dort nicht leben wolle. „Die Bildungschancen für Kinder sind in Kroatien schlechter. Außerdem sind Flüchtlinge in Kroatien nicht willkommen, weil selbst Kroaten wenig Arbeitsplätze finden“, sagt er.

Spenden nimmt der Verein Mannheim sagt Ja! unter der Iban DE16 6709 0000 0091 9753 00 mit dem Betreff „Familie K.“ entgegen. seko