Mannheim: Ruhige Nacht in Kliniken

Mannheim. In den Notaufnahmen der Krankenhäuser in Mannheim war die Silvesternacht eine vergleichsweise ruhige. „Die Leute haben beim Böllern offenbar nicht daneben geschossen“, erklärte Oberarzt Martin Sigl aus der Notaufnahme des Klinikums. „Wir mussten kleinere Verletzungen behandeln, nichts Besonderes.“ Wenn ausgelassen gefeiert werde, würden bisweilen auch viele Betrunkene in die Notaufnahme gebracht. Auch das sei in der Silvesternacht nicht der Fall gewesen, so Sigl. „Das Patientenaufkommen lag im unteren Durchschnitt.“ Die Kollegen hätten sogar Zeit gehabt, kurz vor die Tür zu gehen und sich das Feuerwerk anzuschauen.

Theresienkrankenhaus und Diako vermeldeten ebenfalls eine ruhige Nacht. In beiden Häusern habe man insgesamt fünf Fälle von Alkoholvergiftung behandelt, berichtete der Ärztliche Direktor Dieter Schilling. Für eine Silvesternacht sei das nicht viel. „Es war immer was zu tun, aber nicht so, wie man sich Silvester in seinen Horrorträumen vorstellt.“

