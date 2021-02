Mannheim. So mancher Stadträtin und so manchem Stadtrat ist die Finanzplanung aus dem Rathaus für die Jahre bis 2024 zu optimistisch. Das ist in den Redebeiträgen im Hauptausschuss des Gemeinderats am Dienstag immer wieder zu hören. Werden sich die Einnahmen ab dem Jahr 2023 wieder so verbessern, wie es Kämmerer Christian Specht (CDU) annimmt? Am Ende allerdings trägt eine ganz große Mehrheit die Planung mit, die trotz der finanziellen Corona-Folgen an Investitionen wie Kitabau, Schulrenovierungen, Hallenbad-Neubau oder Theatersanierung festhält. Lediglich Birgit Reinemund (FDP/Mittelstand für Mannheim) stimmt dagegen. Der endgültige Beschluss fällt nächste Woche im Gemeinderat.

Trotz Corona-Krise die geplanten Investitionen weiterverfolgen und ohne neue Schulden für die nächsten Jahre genehmigungsfähige Haushalte ermöglichen: Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Kämmerer Specht betonen zu Beginn der Debatte die Ziele ihrer Finanzplanung, die in einer 25-seitigen Vorlage zusammengefasst ist.

Warten auf die „Inventur-Liste“

Die vorgesehenen Investitionssummen für 2022 und 2023 sind demnach zwar um eine Größenordnung zwischen vier und zehn Prozent geringer als in der ursprünglich angesetzten Planung. Sie liegen aber trotzdem über dem Niveau von 2020 und 2021. Dies sei durchaus möglich, unter anderem durch die zeitliche Streckung von bestimmten Projekten, aber auch durch die eine oder andere „Anpassung“ aus inhaltlichen Gründen mit Blick auf die Erfahrungen der Corona-Pandemie, wie der Oberbürgermeister kürzlich erklärt hatte.

Die Planung zeigt aber auch, dass für alle im Haushalt eingestellten Investitionsvorhaben eigentlich deutlich mehr Geld nötig wäre. Genannt werden für den Zeitraum bis 2024 insgesamt 125,5 Millionen Euro. Um diese Summe will die Verwaltung die Investitionen „anpassen“, wie es in der Vorlage heißt. Bei dieser „Inventur“, so Kämmerer Christian Specht, schaue man sich zum Beispiel den „Mittelabfluss“ bei einzelnen Maßnahmen genauer an und prüfe auch, wo die „Planungsreife“ bei Projekten noch nicht erreicht sei. Viele Stadträtinnen und Stadträte fordern in der Sitzung möglichst schnell eine „Ergebnisliste“ dieser Inventur – eine Liste also, „welche Projekte in Frage gestellt werden“, wie es SPD-Vertreter Reinhold Götz formuliert.

Debatte über neue Schulden

Kurz und Specht betonen, dass sie auch für 2021 auf Finanzhilfen von Bund und Land hoffen, etwa zur Erstattung von Ausfällen bei der Gewerbesteuer oder beim öffentlichen Nahverkehr. Solche Hilfen seien noch nicht Teil der Finanzplanung.

Fast alle Fraktionen loben das Festhalten an den Investitionen. „Das ist wichtig als positives Signal der öffentlichen Hand“, sagt SPD-Vertreter Götz. Auch Patrick Haermeyer (Grüne) findet es richtig, so die Konjunktur zu stabilisieren. Holger Schmid (Freie Wähler/Mannheimer Liste) hält die angesetzten Gewerbesteuereinnahmen für „zu optimistisch“. Experten prognostizierten, dass jedes fünfte Unternehmen in Deutschland pleite gehen werde, sagt Schmid, der der Planung trotzdem zustimmt. CDU-Fraktionschef Claudius Kranz ist der Ansicht, dass der Optimismus durchaus zu rechtfertigen sei. Der Wirtschaftsrückgang 2020 sei geringer ausgefallen als angenommen. Vor allem hätten die großen Unternehmen weniger Probleme, und die seien eben die größten Gewerbesteuerzahler. Auch Bernd Siegholt (AfD) stimmt für die Vorlage. Die Abrechnung, sagt er, sei aber nur „vertagt“ – sie folge später.

Birgit Reinemund (FDP/MfM) dagegen kann nicht mitgehen. Sie hätte sich „eine deutlich vorsichtigere Finanzplanung“ gewünscht. Die Einnahmen seien „sehr positiv angesetzt, das wird so nicht eintreffen“.

LI.PAR.Tie-Fraktionschef Thomas Trüper bringt das Thema Neuverschuldung in die Debatte. Mannheim müsse viel stärker in bezahlbaren Wohnraum investieren und dafür notfalls Schulden aufnehmen, findet er. Kranz, Götz und Haermeyer greifen das Thema auf. Man könne sich über Schulden unterhalten, wenn das tatsächlich nötig würde, so Götz und Kranz. Aktuell sei das aber nicht der Fall. Haermeyer will Schulden nicht kategorisch ausschließen. Um einen Sanierungsstau aufzulösen, könne man Schulden durchaus in Kauf nehmen, findet er.