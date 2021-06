Mannheim Music Week tourt ab Montag durch Mannheim

Mannheim. Auch im zweiten Corona-Jahr setzt die sogenannte Mannheim Music Week (übersetzt: Musikwoche) auf ein mobiles Konzept. Beim Auftakt der dritten Auflage des Projekts, das vom 7. bis 11. Juni stattfindet, fährt der Veranstaltung-Laster durch die Mannheimer Stadtteile und macht vor Wohnhäusern Halt. Auf dem Programm stehen dann spontane Live-Konzerte. Auf der Ladefläche des Trucks spielen die Akteure für jeweils 20 bis 30 Minuten – jeden Tag an anderen Orten.

Was den Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bietet, schenkt der Bürgerschaft Live-Musik nach einer langen Zeit des Verzichts: „Initiatoren und Künstler*innen gehen Hand in Hand durch herausfordernde Zeiten und bringen erneut gratis Konzerte zu Mannheimer*innen nach Hause“, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmarketings.

Ein Künstler-Mix soll dabei möglichst für Abwechslung sorgen: Absolventinnen und Absolventen der Popakademie, Studierende der Musikhochschule und Größen der lokalen Musikszene. Mit dabei sind unter anderem die Band „AMOKoustik“, das „Christoph Melzer Duo“, „Zwischenzeit“ oder Katia Belley und Simon Seeleuther mit Begleitung.

„Mannheim ist eine Stadt mit einer lebendigen Musikszene. Damit das auch so bleibt, möchten wir mit der Mannheim Music Week regionale Künstler*innen unterstützen, die es aufgrund wegfallender Auftritte im letzten Jahr hart getroffen hat“, erklärt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH. „Wir wollen in dieser Woche ein Zeichen setzen, dass auch in Zeiten einer Pandemie Kultur und Musik für unsere Stadt relevant sind.“ Deshalb werde insbesondere dem Nachwuchs aus Mannheim eine Bühne geboten.

Nach der Auftakt-Woche im Juni soll die Mannheim Music Week im Sommer fortgesetzt werden: Geplant ist eine Serie im Juli und August, die weitere Auftritte bietet.

Mobiles Konzept

„Die Idee der mobilen Musikwoche wurde letztes Jahr aus der Not heraus geboren. Wir freuen uns, dass sie so gut ankam und trotz Kontaktbeschränkungen bei vielen Menschen für ein Gefühl der Gemeinschaft sorgte“, berichtet Christian Sommer, Geschäftsführer von Next Mannheim, die das Projekt mit dem Stadtmarketing organisiert haben. „Das Interesse an Live-Musik ist nach wie vor groß. Daran wollen wir anknüpfen.“ Mit der Music Week soll die UNESCO City of Music Mannheim erlebbar gemacht werden und ihre Vielfalt präsentieren.

Das Programm will täglich überraschen: Die Spielorte werden erst kurz vor Beginn über die Social-Media-Kanäle der Mannheim Music Week bekannt gegeben. Der Truck fährt von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr verschiedene Stadtteile an. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, werden Zuhörer gebeten, das Konzert von ihrem Balkon oder Fenster aus zu hören. Wer nicht vor Ort ist, kann Mitschnitte und Videobotschaften auf dem Facebook- und Instagram-Kanal anschauen.

