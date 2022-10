Mannheim: Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und schwerverletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag in Mannheim ein Motorradfahrer schwerverletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 35-Jährige mit seiner BMW gegen 15 Uhr auf der Friedrichsfelder Landstraße in Richtung Schwetzingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dieser stürzte daraufhin in die Böschung hinunter. Infolgedessen wurde der Motorradfahrer erheblich verletzt, worauf dieser mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus kam. Dort wurde er stationär aufgenommen. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1