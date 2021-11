Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Demnach verstarb ein über 80 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Es ist der 349. Todesfall seit Beginn der Pandemie. Auch die Zahl der Neu-Infektionen bleibt auf hohem Niveau. Am Dienstag verzeichnete das Gesundheitsamt 224 weitere Fälle. Damit liegt die Inzidenz in Mannheim laut Landesgesundheitsamt bei 521,1 – sie sinkt minimal im Vergleich zum Vortag. red/lok

