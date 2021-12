Mannheim: Impfen, solange der Vorrat reicht

Impfen, bis die letzte Spritze verbraucht ist – das ist das Ziel von Thomas Erhardt. Erhardt ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit einer Praxis in der Gartenstadt. Doch heute, am Mittwoch, ist er Mitorganisator einer großen Sonderimpfaktion in der Mensa der Geschwister-Scholl-Schulen auf der Vogelstang. „Jeder, der kommt, wird geimpft, Erstimpfung, Zweitimpfung, Booster-Impfung“, so Erhardt. Es gibt vier Impfstraßen und fünf Aufnahmeplätze. „Ich will nicht, dass die Leute lange warten müssen, das soll zack, zack gehen.“ Insgesamt 1000 Dosen stehen zur Verfügung, verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna, Altersgrenze ist zwölf Jahre. Unterstützt wird Erhardt von seinem Praxisteam, vier weiteren Ärzten sowie Pflegekräften aus dem St. Josef-Krankenhaus in Viernheim.

Den Anstoß zu der Aktion haben Mitglieder des Handballclubs HC Mannheim-Vogelstang gegeben. Dort haben die steigenden Corona-Infektionszahlen im Spätherbst den Spielbetrieb – erneut – ausgebremst. „Wir haben uns überlegt, was wir tun können, um aus dieser Schleife rauszukommen“, so HC-Vorstandsmitglied Karsten Mrongowius. Und weil Impfen gerade das Wichtigste sei, habe man eine Impfaktion organisiert. Ein Kontakt ergibt den nächsten, und so ist bald Erhardt mit im Boot, der mit Unterstützung der Stadt das Sonderangebot in der Mensa auf die Beine stellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Impftermine Mittwoch, 10 bis 18 Uhr: Mensa der Geschwister-Scholl-Schulen Vogel-stang

Mensa der Geschwister-Scholl-Schulen Vogel-stang 12.30 bis 18.30 Uhr: Kinderarztpraxis Musa Kockaya Wallstadt

Kinderarztpraxis Musa Kockaya Wallstadt 12 bis 18 Uhr: Impfbus Netto-Parkplatz Hochstätt

Impfbus Netto-Parkplatz Hochstätt 12 bis 18 Uhr: Kulturhaus Käfertal

Kulturhaus Käfertal 12 bis 18 Uhr: Volkshaus Neckarau

Volkshaus Neckarau 15 bis 18 Uhr: Impfzentrum im Rosengarten

Impfzentrum im Rosengarten Termine für Kinder unter zwölf: Kinderarztpraxis Musa Kockaya Wallstadt und im Alten Stromwerk Neckarstadt-West, Anmeldung unter impftermine-mannheim.de/biontech-schueler-impfung/ wird gebeten.

Auch in der Kinderarztpraxis von Musa Kockaya in Wallstadt wird heute zwischen 12.30 und 18.30 Uhr geimpft und geboostert, und in dem Fall können auch unter Zwölfjährige den Piks erhalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ebenfalls unter Zwölfjährige (aber auch ältere Kinder sowie Erwachsene) können sich im Alten Stromwerk in der Neckarstadt-West impfen oder boostern lassen; das Angebot ist kurzfristig in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Stadt entstanden und besteht am Mittwoch, Donnerstag und dem Silvestertag (um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten).

Bus auf der Hochstätt

Der Impfbus ist ebenfalls weiter unterwegs, am Mittwoch steht er auf dem Netto-Parkplatz auf der Hochstätt. Geimpft und geboostert (sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag) wird darüber hinaus im Kulturhaus Käfertal sowie im Volkshaus Neckarau. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Auch im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Rosengarten wird an den zwei Tagen vor Silvester noch geimpft – mit Termin und zwischen 15 und 18 Uhr auch ohne Termin. Bislang stand das KIZ nur über 30-Jährigen offen, nun können alle Personen ab zwölf Jahren mit Hauptwohnsitz Mannheim geimpft werden. Nur mit Termin wird im Impfpunkt am Klinikum geimpft (umm.de/impfpunkt).

Das Booster-Angebot gilt im Übrigen auch für Jugendliche unter 18 Jahren. Nach längerem Hin und Her hatte kurz vor Weihnachten der Bund erklärt, die Haftung für Auffrischungsimpfungen von Jugendlichen zu übernehmen. Bis dahin hatte das Land Baden-Württemberg das Boostern für Jugendliche lediglich positiv bewertet.