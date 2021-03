Seit Montag hat jeder Bürger und jede Bürgerin einen Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche – so will es zumindest der Bund. Die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn hat allerdings auch in Mannheim Fragen hinterlassen.

Dass man über Discounter, Apotheken und Drogeriemärkte – zumindest im richtigen Moment – an Selbsttests kommt, dürfte bekannt sein. Schwieriger

