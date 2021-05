Nach der Eskalation einer pro-palästinensischen Kundgebung am zurückliegenden Samstag auf dem Mannheimer Friedensplatz waren auch Polizei und die Stadt in die Kritik geraten. Erster Bürgermeister Christian Specht spricht über die Hürden der Justiz, die Grenzen der Toleranz und wunde Punkte, an denen auch die Quadratestadt künftig noch arbeiten muss.

Herr Erster Bürgermeister Specht,

...