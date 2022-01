In der Stadt, in der es erfunden wurde, hat das Fahrrad noch Entwicklungsmöglichkeiten: 57 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wollen es künftig häufiger nutzen. Das geht aus der bundesweiten Studie „Fahrrad-Monitor“ hervor, an der die Stadt erstmals teilgenommen hat. Demnach ist das Rad das Verkehrsmittel in Mannheim mit dem größten Wachstumspotenzial.

Trotzdem ist das Ausgangsniveau

...