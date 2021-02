  Mannheim: Gesundheitsamtschef Peter Schäfer mit Astrazeneca geimpft

Nach dem Anstieg der Corona-Zahlen zum Ende der vergangenen Woche sind sie nun wieder etwas zurückgegangen. Mit 20 am Samstag und 23 am Sonntag gemeldeten Fällen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Neuinfektionen umgerechnet auf 100 000 Einwohner) nun bei 64,1. Am Freitag lag der Wert bei 67,3. Schwankungen sind auf diesem Niveau leicht möglich.

Unterdessen wurde am Sonntagmittag in der Maimarkthalle Gesundheitsamtschef Peter Schäfer gegen das Coronavirus geimpft. Nach den neuesten Vorgaben des Landes sei er dazu aufgrund seiner Position berechtigt, so Stadtsprecher Ralf Walther. Schäfer habe den Impfstoff von Astrazeneca bekommen und keinerlei Beschwerden gezeigt. Sein zweiter Termin sei in neun Wochen. Bei dem britisch-schwedischen Präparat sind die empfohlenen Abstände zwischen den beiden Impfungen größer als bei den anderen. sma