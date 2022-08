Mannheim-Franklin: Zaun soll einem Fußweg weichen

Im neuen Stadtteil Franklin gibt es an allen Ecken und Enden noch viel zu tun, zum Beispiel die Planung von Wegen und Grünflächen. Doch nicht nur die Konversionsflächen, wo einst die US-Truppen stationiert waren, sind davon betroffen. Es gibt auch Ecken, die sich außerhalb der Kasernen befanden, quasi Käfertaler Enklaven - die Häuser an der Wasserwerkstraße und in der Straße Beim Teufelsberg.

