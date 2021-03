Wie lässt sich ein Bewusstsein schaffen für verantwortungsbewusstes Handeln? Diese und andere Fragen rund um das Thema Bewusstsein diskutieren in diesem Jahr beim Mannheim Forum 2021 Politikerinnen wie etwa die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) – allerdings digital.

Obwohl der Studierendenkongress von Freitag, 12., bis Samstag, 13. März, diesmal nur online stattfindet, ist es den 60 Studierenden der Universität Mannheim wieder gelungen, hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur für einen der größten Studienkongresse Deutschlands zu gewinnen. Die Schirmherrschaft hat erneut der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck übernommen. Mit dabei sind diesmal der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz, Marco Buschmann (Parlamentarischer Geschäftsführer FDP) und Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie.

Das Ziel: Studierenden die Chance bieten, sich mit Entscheidungsträger auszutauschen. In den Podiumsdiskussionen, Workshops und Unternehmensgesprächen geht es um Fragen wie: Wie weit darf technikgestützte Gesundheit gehen? Aktuelles Beispiel ist die Corona-Warn-App, die bei der Bewältigung der Pandemie helfen soll. „Insgesamt haben sich rund 500 Teilnehmer zum Mannheim Forum angemeldet“, sagt Janine Schmidt, Sprecherin der Initiative. Die Teilnehmer können während der Podiumsdiskussionen Fragen per Chat an die Redner und Moderatoren schicken.

Viele Diskussionsthemen

Gegründet im Frühjahr 2012 als Verein Mannheim Forum, stellen Studierende seitdem mit ihrer Initiative jährlich einen interdisziplinären Studierendenkongress in Mannheim auf die Beine. Wie sie es schaffen, immer wieder renommierte Redner und Rednerinnen zu gewinnen? „Unser Ruf eilt uns voraus. Leider mussten wir den Kongress 2020 kurzfristig wegen der Pandemie absagen“, sagt Schmidt. Den aktuellen Kongress haben die Studierenden vorher über das vergangene Wintersemester organisiert.

Die Themen der Diskussionen sind vielfältig: Von der Gratwanderung zwischen Geld und Moral über die Frage, wie Geschlechterrollen unser Leben beeinflussen bis hin zum investigativen Journalismus und wie sich dieser von digitalen Medienmachern unterscheidet.

Zwar ist der Anmeldeschluss für den Kongress bereits Mitte Februar abgelaufen. Auf der gleichnamigen Instagram-Seite des Mannheim Forums gibt es trotzdem die Möglichkeit, per Umfrage noch Fragen einzusenden, die die Moderatoren und Moderatorinnen den Rednern stellen sollen.