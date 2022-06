Mannheim feiert die Musik gleich zwei Mal

Am 21. Juni wird in Frankreich seit 1982 die Fête de la Musique gefeiert. Eintrittsfreie Konzerte unter freiem Himmel bei meist sommerlichen Temperaturen finden mittlerweile in über 300 Städten in Europa statt. Dabei darf auch Mannheim als UNESCO Creative City of Music nicht fehlen. Nach der Premiere im Jahr 2021 vom Institut Français undder Popakademie auf dem Toulonplatz gibt es in diesem Jahr eine Fête und ein Festival.

Der Auftakt findet am Dienstag, 21. Juni, um 17 Uhr auf den Kapuzinerplanken statt. Das Kurpfälzische Kammerorchester spielt auf Einladung des Institut Français Mannheim und Engelhorn Mode in Quadrat. Dirigiert wird das Ensemble von dem französischen Klarinettisten und Dirigenten Paul Meyer. Es hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, dessen Komponisten eng mit Frankreich verbunden waren: Den Beginn macht Franz Xaver Richter mit seiner Sinfonie für Streicher B-Dur. Weiter geht es mit Auszügen aus den „Soirées d’été“ von Félicien David. Den Abschluss macht Gaetano Donizettis Streichquartett D-Dur in einer Fassung für Streichorchester. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 25. Juni, steigt dann von 14.30 bis 22.30 Uhr ein Musikfestival, auf dem sich Nachwuchstalente unterschiedlicher Musikrichtungen aus Mannheim und der Region präsentieren können. Unterstützt wird diese Veranstaltung auf dem Toulonplatz von der Stadt Mannheim und dem Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Auch hier ist der Eintritt frei und keine Anmeldung nötig. Um Spenden für die Ukraine wird gebeten. Zum Auftakt um 14.30 Uhr gehört der Platz dem Musikensemble des Feudenheim-Gymnasiums Mannheim. Hier spielen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten der Jahrgangsstufen 5 bis 12 mit.

Radparade führt über Toulon-Platz

Um 15.30 Uhr ist das Sinfonische Jugendblasorchester der Musikschule an der Reihe, das aus rund 45 Musikerinnen und Musikern besteht und von Anna Peschel geleitet wird. Ab 16.30 Uhr spielt das Shamgunova Quartett. Kristina Shamgunova ist eine bundesweit aktive Saxophonistin, die in prestigeträchtigem Rahmen wie dem Klaeng Festival, der Elbphilharmonie und Enjoy Jazz aufgetreten ist. Mit ihrem Quartett spielt sie Kompositionen mit singbaren Melodien und Harmonien. Ab 17.30 Uhr will Juli Gilde, eine junge Singer-Songwriterin der Popakademie, das Publikum mit ihren deutschsprachigen Songs begeistern. Mit Vido gehört der Platz ab 18.30 Uhr einem weiteren Band-Projekt der Popakademie. Das Quartett bastelt an seiner Musik, die viersprachig und mehrstimmig ist und von sphärisch-verträumten Indie-Klängen über jazzige Vibes bis hin zu mitreißenden Grooves reicht.

Auch die Rad-Parade des Fahrradfestivals Monnem Bike führt ab 19.15 Uhr auf den Toulon-Platz. Musikalisch geht es dann um 20.15 Uhr weiter mit Engin von der Popakademie. Die Band verbindet Indie-Rock mit traditionell-türkischen und psychedelischen Elementen. Das Programm beschließt ab 21.15 Uhr Nora OG, ebenfalls von der Popakademie. Die sechsköpfige Band ist geprägt durch eine durchdachte und arrangierte Live-Performance, die sie in der Hip Hop Szene herausstechen lässt und Deutschrap mit Rock vereint. red/kur