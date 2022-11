Mannheim: Einbruch in Schulgebäude

Mannheim. Unbekannte sind in ein Schulgebäude der Mannheimer-Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Montag, 07.50 Uhr über ein Fenster in die Schule und entwendeten einen Tresor. In dem Tresor sollen sich vertrauliche Dokumente sowie ein kleiner Geldbetrag befunden haben. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sucht derzeit noch nach Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621/12580 zu melden.

