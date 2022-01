Mannheim: Brand in Werkstatt auf Friesenheimer Insel - Fahrzeug in Flammen

Mannheim. Ein brennendes Fahrzeug auf der Friesenheimer Insel in Mannheim hat in der Nacht auf Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte ein 41-Jähriger in einem Werkstattraum in der Rheinrottstraße zuvor offenbar privat an einem Auto gearbeitet, weshalb glühende Metallteile auf dem Boden lagen. Als er unmittelbar im Anschluss Arbeiten an einer Benzinleitung durchführte, entzündete sich der Kraftstoff und entfachte ein Feuer.

In der Folge griffen die Flammen auf weitere herumliegende Fahrzeugteile über. Sofort versuchte der 41-Jährige, den Brand zu löschen. Als ihm dies nicht gelang und der Strom ausfiel, brachte sich der Mann in Sicherheit. Hierbei stieß sich der 41-Jährige am Kopf und zog sich eine Verletzung zu. Ihm gelang es, einen ebenfalls auf dem Gelände befindlichen 26-Jährigen zu informieren, der wiederum den Notruf absetzte und die Feuerwehr alarmierte.

Erst gegen 4 Uhr morgens waren die Löscharbeiten beendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Ob die Räumlichkeiten noch nutzbar sind, ist derzeit nicht bekannt. Der leicht verletzte 41-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.