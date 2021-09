Mannheim: Brand im leerstehenden Gebäude der ehemaligen Musikinsel

Mannheim. In einem leerstehenden Gebäudeteil der ehemaligen "Musikinsel" in der Diffenéstraße in Mannheim ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei um kurz nach Mitternacht schlugen bereits erste Flammen aus einem Garagenanbau. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen griff ein Teil des Feuers auch auf das eigentliche Gebäude über. Die Feuerwehr war bis etwa 3 Uhr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht zu beziffern.

Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Uhrzeit waren durch die kurzzeitigen Straßensperrungen laut Polizei keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu verzeichnen.