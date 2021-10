Mannheim bietet Erfurt viel Jazz und Comedy

Es wird ein sehr kurzer Auftritt, nur 20 Minuten sind vorgesehen – aber der hat es in sich: In einer Woche, am Sonntag, 10. Oktober, will Mannheim in Erfurt mit zwei hochkarätigen kulturellen Pfunden widmen. Comedian Bülent Ceylan und eine Jazzformation unter Leitung von Thomas Siffling sind dabei, wenn die Erfurter Bundesgartenschau offiziell endet und Mannheim damit den Staffelstab der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft erhält.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tradition ist, dass der Oberbürgermeister der bisherigen Gartenschau-Stadt, also Andreas Bausewein aus Erfurt, die Buga-Fahne an die nächste Gastgeberstadt überreicht. Dieser symbolische Akt geht meist sehr schnell und ist Routine. Mannheim aber wird ein ungewöhnliches Zeichen setzen und zusätzlich gleich zwei, wenn auch kurze Programmbeiträge beisteuern.

Thomas Siffling hat eigens eine Band für Erfurt formiert. © Christoph Blüthner

So bietet die Quadratestadt eines ihrer bundesweit berühmtesten Gesichter auf. Comedy-Superstar Bülent Ceylan werde „mit einem Kurzauftritt Lust auf 178 Tage Bundesgartenschau 2023 in Mannheim machen, wo neben starken Inhalten auch interessante Unterhaltung geboten sein wird“, kündigt die Bundesgartenschaugesellschaft an. Und nicht nur das. Dies soll Auftakt zu mehr sein: Bülent Ceylan werde mit seinen legendären Figuren Harald, Anneliese und Mompfred fortan die Buga 2023 und ihre Themen „regelmäßig begleiten“, heißt es. Er sieht die Gartenschau als „eine fantastische Chance für alle Mannheimerinnen und Mannheimer“ und wolle „hier ein klares Signal setzen“.

Zudem hat Thomas Siffling, der bekannte Jazztrompeter und Chef des Jazzclubs „Ella & Louis“, eine „All-Star-Band“ zusammengestellt. In Erfurt spielen Alexandra Lehmler (Saxophon), Michael „Kosho“ Koschorreck (Gitarre), Eleanna Pitsikaki (Kanun), Dominik Fürstenberger (Drums), Shana Moehrke (Bass) und Siffling an der Trompete. Die Band bildet über den Jazz hinaus einen Querschnitt der Mannheimer Musikszene ab. Das werde ein „Klangerlebnis der ganz besonderen Art“, erklärt Thomas Siffling und bezeichnet den Erfurter Auftritt als „Startschuss“ seiner „Mannheim All-Star-Band“ – man wird sie also nicht nur in Thüringen hören dürfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

!,3 Millionen Besucher

Die dortige Bundesgartenschau lockte bisher mehr als 1,34 Millionen Besucher nach Erfurt – obwohl sie wegen Corona verzögert und mit Einschränkungen öffnete. Sie sei „ein enormer Katalysator für den Tourismus, die Hotellerie und die Gastronomie“, heißt es in einer ersten Bilanz der dortigen Veranstalter, die von einem „unvergesslichen Sommer“ sprechen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Erfurts Oberbürgermeister Bausewein und Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß werden nach dem kurzen Programm auf der Sparkassenbühne Petersberg die Buga-Fahne offiziell an Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft, übergeben. Ab dann ist Mannheim Buga-Stadt.