Mannheim: Auto auf A 6 ausgebrannt - Fahrbahn wieder freigegeben

Mannheim-Rheinau. Ein Auto ist am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen im Baustellenbereich in Brand geraten. Nachdem die Bundesautobahn aufgrund von Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden musste, ist sie laut Angaben der Polizei seit 9.30 Uhr wieder freigegeben.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Inwiefern die Fahrbahndecke durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird noch geprüft. Die Höhe des Sachschadens lässt sich bislang nicht beziffern. Während der Sperrung wurde der Verkehr weiträumig umgeleitet. Es ergab sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

