Mannheim auf Platz sechs

Die Hochschule Mannheim liegt bei der Anzahl der von der Studienstiftung des deutschen Volkes geförderten Studierenden an deutschen Fachhochschulen auf dem sechsten Platz. Wie die Hochschule mitteilt, hat die Studienstiftung in den letzten Jahren verstärkt Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) zur noch aktiveren Nutzung ihres Vorschlagsrechts ermutigt. Dadurch habe sich die Zahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten im Jahr 2020 um 36 Prozent erhöht.

Die größten Erfolgsaussichten, in die Förderung aufgenommen zu werden, hätten weiterhin Studierende, die individuell von Hochschullehrkräften vorgeschlagen würden. Bei den Fachhochschulen mündeten demnach rund 37 Prozent in eine Aufnahme. „Im persönlichen Kontakt lässt sich besonders valide einschätzen, ob Studierende aufgrund ihrer Studienleistungen, ihres Engagements und ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Begabung zum Profil und den Aufnahmekriterien der Studienstiftung passen“, so die Mitteilung weiter. Die direkte Ansprache durch Bezugspersonen schaffe darüber hinaus Zutrauen und ermutige dazu, eine Bewerbung auch tatsächlich zu verfolgen.

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist Deutschlands größtes und ältestes Begabtenförderungswerk. Ziel ist es laut Satzungsauftrag, die Hochschulbildung junger Menschen zu fördern, „deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und deren Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten lassen“. Aktuell fördert die Stiftung mehr als 12 700 Studierende und etwa 1 300 Doktoranden mit über 100 Millionen Euro jährlich. Pro Jahr werden rund 2 400 Studierenden und etwa 400 Doktorandinnen und Doktoranden aufgenommen. Die Förderung ist offen für alle Studiengänge und Hochschularten. red