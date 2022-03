Smart City: Das klingt modern, aber auch schwer greifbar, vielleicht sogar etwas abgehoben. Und doch werden in den kommenden Jahren in Mannheim knapp 20 Millionen Euro investiert, um die Kommune zu einer „Smart City“, also zu einer Art intelligenten, vernetzten Stadt zu machen. Was aber heißt das genau?

Im Kern geht es darum, neue Daten zu erfassen, sie mit bestehenden zu verknüpfen und

...