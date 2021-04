Mannheim: Acht Jahre und neun Monate Haft wegen versuchten Mordes mit Messer

Mannheim. Die Erste Große Strafkammer am Mannheimer Landgericht hat Francesco C. zu einer Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Schwurgericht unter Vorsitz von Gerd Rackwitz sah es als erwiesen an, dass der 28-jährige Angeklagte am 28. September 2020 in der Wohnung des Vaters seiner Ex-Lebensgefährtin auf der Rheinau den arg- und wehrlosen Vater mit 14 Messerstichen habe hinterlistig töten wollen. Das Francesco C. nur seine zwei kleinen Kinder habe sehen wollen und im Wahn zugestochen habe, sah das Gericht als Schutzbehauptung an.

