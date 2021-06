Mannheim: Abbruch bei Roche – Video vom Treppenturm-Abriss

Mannheim. Ein Anbau des Hauptverwaltungsgebäudes von Roche Diagnostics, einstmals Boehringer, im Stadtteil Waldhof ist nun endgültig gefallen. Pendler konnten den vorsichtigen Abbruch des frontal zur Sandhoferstraße und in enger Nachbarschaft zu weiteren Gebäuden des Betriebsgeländes stehenden Bürokomplexes seit längerem beobachten. Fast täglich knabberten die Bagger ein Stück mehr vom langgezogenen Querbau mit Altrheinblick weg. Zuletzt stand nur noch die auf die Straße führende Wendeltreppe: Sie verband die Notausgänge der Stockwerke und diente als Fluchtweg für Gefahrensituationen. Am Vormittag des 17. Juni war es nun soweit: Mit einem spektakulären Baggereinsatz und einem per Kran eingehängten Schutzsegel zur Straße hin kippten die Schaufeln den Schneckenturm. Der Verkehr musst nur kurz unterbrochen werden. Nun haben auch die Roche-Gebäude der zweiten Reihe Altrheinblick.

Lokales Treppenturm bei Roche in Mannheim abgerissen 00:21 Mehr erfahren