Mannheim: 32. Akademie-Woche Psyche startet mit Vortrag

Mannheim. <p>Wie können wir bei psychischen Problemen Erste Hilfe leisten? Können alte Drogen zu neuen Medikamenten werden? Wie hängen Träume und Schlaf mit psychischer Gesundheit zusammen? In drei Vorträgen informieren Expertinnen und Experten des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) über verschiedene Zustände der Psyche - im Rahmen der "32. Akademie-Woche Psyche - Wir sprechen über seelische Gesundheit."</p> <p>Am Dienstag, 28. September, 17.30 Uhr, geht es mit dem ersten Vortrag los: "Jeder kann Erste Hilfe für die Psyche leisten" leitet der Titel der Veranstaltung, in der Michael Deuschle vom ZI Einblicke gibt, ein. Was tun, wenn eine Freundin niedergeschlagen ist und sich immer mehr zurückzieht? Wie reagieren, wenn ein Kollege seine Arbeit nicht mehr bewältigen kann und immer gereizter wird? "Jede und jeder kann lernen, psychische Probleme zu erkennen, auf Menschen zuzugehen und Hilfe anzubieten", heißt es dazu vom ZI. Sogenannte Ersthelfer-Kurse vermitteln Laien grundlegendes Wissen über häufige psychische Erkrankungen. Teilnehmende lernen konkrete Erste-Hilfe-Ma&szlig;nahmen bei psychischen Problemen und Krisen und trainieren sie in praktischen Umgebungen. In seinem Vortrag gibt Michael Deuschle Einblicke in die MHFA-Ersthelfer-Kurse am ZI. MHFA steht für Mental Health First Aid, eine weltweite Initiative, die bereits mehr als vier Millionen Ersthelfende für psychische Gesundheit ausgebildet hat.Nach den Vorträgen stehen die Expertinnen und Experten einen Austausch zur Verfügung.</p> <p>Aus Gründen des präventiven Gesundheitsschutzes ist für die Vorträge jeweils eine Anmeldung über die Webseite der Mannheimer Abendakademie unter Angabe der jeweiligen Kursnummer (hier Y230004) erforderlich (www.abendakademie-mannheim.de). Die Teilnahme ist kostenlos. Die Vortträge finden in der Mannheimer Abendakademie in U 1, 16-19 statt und werden zudem auf dem YouTube-Kanal der Abendakademie gestreamt.</p>

