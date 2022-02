Mann wirft in Mannheimer Innenstadt Steine auf Autos

Mannheim. Ein 65-jähriger Mann hat am Montagmorgen Steine auf anhaltende Autos geworfen und sich anschließend bei der Polizei gestellt. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Mann vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Der wohnsitzlose Mann soll kurz nach 8 Uhr handflächengroße Steine auf das Auto einer 28-Jährigen geworfen haben, das verkehrsbedingt im Bereich des Luisenrings anhielt. An ihrem Auto entstand dadurch ein Schaden von etwa 500 Euro. Wenig später bat der 65-Jährige beim Polizeirevier Innenstadt um Hilfe. Nach derzeitigen Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt worden sind. Geschädigte werden gebeten sich über die Telefonnummer 0621/ 12580 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

