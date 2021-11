Mann wird in Mannheim-Neckarau von Zug erfasst und schwer verletzt

Mannheim. Ein Mann ist beim Überqueren der Gleise in Mannheim-Neckarau von einem Regionalexpress erfasst und schwer verletzt worden. Der 43-Jährige überquerte, nach Angaben der Bundespolizei, am Donnerstagabend auf freier Strecke die Gleise und wurde trotz eingeleiteter Schnellbremsung des Zuges von diesem erfasst. Er konnte jedoch zunächst unerkannt flüchten. Auch eine eingeleitete Fahndung lief zunächst erfolglos. Im weiteren Verlauf fanden Polizeibeamte jedoch in einem nahegelegenen Wohngebiet den schwer verletzten 43-Jährigen, der in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Was ihn dazu bewogen hat, die Gleise zu überqueren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

