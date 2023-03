Mann wird in Mannheim-Käfertal angegriffen und ausgeraubt

Mannheim-Käfertal. Ein Unbekannter hat in Käfertal am Samstagabend einen 42-jährigen Mann angegriffen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei befanden sich der Geschädigte und der unbekannte Täter zuvor in der Straßenbahnlinie 5 in Fahrtrichtung Käfertal. Als der 42-Jährige dann an der Haltestelle Bensheimer Straße ausstieg, wurde er von dem Unbekannten an der Schulter ergriffen und bekam zwei Faustschläge gegen die Brust. Zudem wurde ihm seine graue Umhängetasche samt

Inhalt aus der Hand gerissen. Im Weggehen trat der unbekannte Täter nochmals gegen den Geschädigten.

Bei dem Räuber soll es sich um einen etwa 35-jährigen, zwischen 1,65 und 1,7 Meter großen Mann mit heller Haut, dunklen Haaren und einem Bart handeln. Er war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer Kopfbedeckung, einer dunkle Hose und dunklen Schuhe. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-174 4444 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

