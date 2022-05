Mann verstirbt nach Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz - Kundgebung geplant

Mannheim. Ein Mann ist am Montagmittag bei einem Einsatz der Polizei am Mannheimer Marktplatz kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus verstorben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Montagabend mitteilten, wurde die Polizei am Mittag durch einen Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim (ZI) über einen 47-jährigen Patienten informiert, der Hilfe bedürfe. Der Betroffene konnte durch zwei Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt zusammen mit dem alarmierenden Arzt im Bereich der Marktstraße im Kreuzungsbereich G2/H2 angetroffen werden.

Im Verlauf des Einsatzgeschehens wurde nach Angaben der Polizei durch die Beamten unmittelbarer Zwang angewandt, da der 47-Jährige Widerstand geleistet haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Mann kollabiert sein. Noch vor Ort musste er durch die eingesetzten Kräfte und den anwesenden Arzt reanimiert werden. Herbeigerufene Rettungskräfte versorgten den Bewusstlosen und brachten ihn in die Universitätsklinik. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Die Leiche wurde den Angaben zufolge für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Das Landeskriminalamt in Stuttgart sowie die Staatsanwaltschaft Mannheim hätten die Ermittlungen übernommen.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage am Abend bestätigte, sei eine Protestkundgebung am Montagabend, 20 Uhr, am Marktplatz angemeldet worden. Näheres hierzu ist nicht bekannt. Zuerst war in den Sozialen Medien davon die Rede.

Zeugenhinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 0800/503503533 entgegen. Videos können über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg unter https://bw.hinweisportal.de/ übermittelt werden. (mit dpa)