  Mann und Frau schlagen drei Personen zusammen

Mannheim. Ein Mann und eine Frau haben am Donnerstag eine Gruppe bestehend aus drei Personen körperlich attackiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trafen Beschuldigte und Geschädigte gegen 21 Uhr vor einem Schnellrestaurant im Stadtteil Neckarstadt-West in der Mittelstraße auf Höhe der Kreuzung zur Waldhofstraße aneinander und gerieten in Streit. Im Zuge dessen habe die Frau einem 17-Jährigen grundlos mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Dabei erlitt der Jugendliche eine stark blutende Verletzung am Ohr.

AdUnit urban-intext1

Parallel dazu schlug der Mann einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass der Geschädigte zu Boden ging. Im Anschluss trat der Beschuldigte ihm mehrfach ins Gesicht. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe der Geschädigten stellte sich dazwischen. Die Frau griff ihn daraufhin mit der Faust an. Durch den Schlag auf die Hand trug der Heranwachsende eine starke Schwellung davon. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in Richtung Mittelstraße.

Die Polizei beschrieb das Duo wie folgt: Die Frau war etwa im Alter von 20 Jahren und hatte eine gebräunte Haut. Der Mann war ebenfalls etwa 20 Jahre alt und etwas kleiner als die Frau. Er trug zum Tatzeitpunkt einen hellen Kapuzenpullover.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 bei der Polizei.