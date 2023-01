Mann tritt Frau am Mannheimer Hauptbahnhof in den Unterleib

Mannheim. Ein Mann hat eine Frau am Sonntag am Mannheimer Hauptbahnhof ohne Vorwarnung in den Unterleib getreten. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die 34-jährige Frau gegen 16 Uhr auf einem Bahnsteig des Mannheimer Hauptbahnhofs auf. Dort trat ihr plötzlich der Mann in den Unterleib, nach Angaben der Polizei gingen dem keine verbalen oder sonstigen Auseinandersetzungen voraus.

Ein Bahnmitarbeiter, der den Vorfall beobachtete, alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Die Geschädigte verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Den Tatverdächtigen erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.