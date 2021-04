Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzingerstadt ist ein 65-jähriger Mann gestorben. Die Feuerwehr hatte ihn zwar noch aus der brennenden Wohnung holen können, er starb dann aber doch trotz schnellem Notarzt-Einsatz.

AdUnit urban-intext1

Am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr erreichten die Feuerwehr mehrere Notrufe aus der Traitteurstraße. Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge schlugen bereits viele Flammen aus einem Fenster, die nur aus einem Zimmer und einem Bad bestehende Wohnung im vierten Obergeschoss brannte komplett in voller Ausdehnung.

Feuerwehrmann verletzt

In dieser Wohnung in der Traitteurstraße brach das Feuer aus. © Proetel

Zwar gelang es einem Trupp der Feuerwehr, den Bewohner noch aus der brennenden Wohnung zu ziehen. Er hatte aber bereits Brandwunden und insbesondere viel zu viel Rauchgas eingeatmet, so dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden konnte.

Er ist der erste Brandtote in diesem Jahr, nachdem im Jahr zuvor zwei Opfer zu beklagen waren – davor aber zwei Jahre lang niemand.

AdUnit urban-intext2

Die brennende Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte der Löschzüge Mitte und Nord der Berufsfeuerwehr, die Ehrenamtliche der Abteilungen Innenstadt und Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten, schnell gelöscht werden. Allerdings wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er zog sich durch eine Wolke von verdampfendem Löschwasser Verbrühungen an der Schulter zu und musste zwar im Krankenhaus behandelt, aber nicht stationär aufgenommen werden.

Als Problem erwies sich aber, dass der Qualm in das gesamte Gebäude gezogen war. Die Einsatzkräfte kontrollierten daher alle Etagen und brachten die Bewohner ins Freie. Hier konnten sie vorübergehend in zwei von der RNV bereitgestellten Bussen untergebracht werden – was einige der Betroffenen aber ablehnten, weil sie wegen der Corona-Pandemie nicht zu eng zusammensitzen wollten. Von der Evakuierung insgesamt betroffen waren 82 Bewohner. Ehrenamtliche vom Roten Kreuz aus der Zweiten Einsatzeinheit des Bevölkerungsschutzes betreuten die Bewohner und versorgten sie mit Getränken. Derweil war die Reichskanzler-Müller-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt komplett gesperrt.

AdUnit urban-intext3

Rettungsdienst, Notarzt und Leitender Notarzt kümmerten sich um die sechs Bewohner, bei denen der Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestand. Vier davon mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

AdUnit urban-intext4

Da zumindest in der Nacht die wegen des Qualms und der von der Feuerwehr zur Rettung geöffneten Türen die Wohnungen im vierten Obergeschoss und dem Dachgeschoss nicht mehr bewohnbar waren, mussten 15 Anwohner bei Verwandten und in einem Hotel untergebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 100 000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen.