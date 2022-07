Mann schlägt seine Tochter

Ein 37 Jahre alter Mann hat am Mannheimer Hauptbahnhof seine kleine Tochter mehrfach geschlagen, teilt die Polizei mit. Mehrere Zeugen riefen deshalb am Donnerstagabend die Polizei. Als eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof eintraf, schrie der Mann lautstark und aggressiv seine Kinder an. Die neun Jahre alte Tochter und der 13-jährige Sohn wiesen Schwellungen und Rötungen im Gesicht auf, mussten laut Polizei aber nicht ärztlich versorgt werden.

Eltern aggressiv

Als die Beamten die Eltern befragen wollten, verhielten sie sich unkooperativ und behandelten ihre Kinder weiterhin aggressiv. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Misshandlung Schutzbefohlener. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Die Polizei will dafür auch die Videoüberwachung des Hauptbahnhofes auswerten. Das Jugendamt wurde bereits über den Vorfall informiert. Zeugen sollen sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721/12 01 60 melden. mek/pol