Mann rast betrunken entgegen Einbahnstraße in der Neckarstadt

Mannheim. Weil er betrunken und entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße raste, muss ein 24-jähriger Autofahrer nun eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro zahlen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am frühen Dienstagmorgen in der Ackerstraße in der Mannheimer Neckarstadt wegen seines Fahrverhaltens von den Beamten gestoppt und kontrolliert. Der 24-Jährige roch stark nach Alkohol und schwankte beim Aussteigen seines Autos. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Nachdem dem Betrunkenen eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, durfte er gehen. Der Mann muss nun eine Sicherheitsleistung erbringen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

