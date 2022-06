Mann randaliert in Mannheimer Neckarstadt - Störenfried in Gewahrsam genommen

Mannheim. Ein 43-Jähriger hat am späten Montagabend für Aufruhr in der Mannheimer Neckarstadt gesorgt. Ab etwa 21.55 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, dass ein Mann Passanten im Bereich einer Schule in der Humboldtstraße anpöble und herumschreien würde. Es hätten sich bereits mehrere Passanten durch den Mann belästigt gefühlt und sich daher entfernt.

Der Mann setzte wohl seinen Weg über die Gartenfeldstraße in Richtung Pumpwerkstraße fort. Eine Streife traf ihn schlussendlich in der Riedfeldstraße an, woraufhin der Mann sich bei Erblicken des Streifenwagens in die Fröhlichstraße flüchtete und in Richtung Gartenfeldstraße lief.

Hier warf er nach Polizeiangaben noch eine Mülltonne auf die Fahrbahn um den Beamten die Verfolgung zu erschweren. Schlussendlich konnte dem Mann mittels Streifenwagen der Weg abgeschnitten werden. Da er auf Ansprache durch die Beamten sein aggressives Verhalten nicht einstellte und mit geballten Fäusten schreiend seinen Weg fortsetzen wollte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hierzu mussten die Beamten den Mann zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille bei dem 43-Jährigen, weshalb er zunächst in Gewahrsam blieb und dann wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Durch die auf die Straße geschleuderte Mülltonne entstand an einem geparkten Fahrzeug ein Schaden im Bereich der Beifahrerseite, der auf etwa 300 Euro geschätzt wird.