Mann randaliert in ICE und verursacht Schnellbremsung eines Zuges am Mannheimer Hbf

Mannheim. Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstagabend in einem Zug randaliert und später den Zugverkehr am Mannheimer Hauptbahnhof behindert. Nach Angaben der Polizei soll der Mann sich ohne gültiges Ticket in einem ICE aufgehalten haben. Um der Fahrscheinkontrolle zu entgehen, soll er sich in einer der Bordtoiletten versteckt und dort randaliert haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle, wo er wieder freigelassen wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend begab er sich auch bislang unbekannten Gründen wieder zum Hauptbahnhof, wo er sich im Gleisbereich aufgehalten haben soll. Ein Güterzug musste dort eine Schnellbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem 27-Jährigen zu vermeiden. Der Mann verließ den Gleisbereich nach Aufforderung, wobei er die Beamten der zugezogenen Bundespolizei mehrmals beleidigte. Er wurde zu seiner eigenen Sicherheit in Schutzgewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Beleidigung.