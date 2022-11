Mann randaliert an Haltestelle in Mannheim

Mannheim. Ein 36-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Straßenbahnhaltestelle "Luzenberg" in der Sandhoferstraße in Mannheim randaliert. Der Mann beschädigte eine Werbetafel, den Fahrkartenautomaten und eine fest verankerte Mülltonne, wie die Polizei mitteilte.

Ein Anwohner rief gegen 01.45 Uhr die Polizei. Diese konnte den Randalierer in der Untermühlaustraße vorläufig festnehmen. Er wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Der entstandene Sachschaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im vierstelligen Bereich.