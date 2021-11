Mann pöbelt Reisende am Hauptbahnhof an und verletzt DB-Mitarbeiter

Mannheim. Ein Mann hat am Donnerstagabend Reisende am Mannheimer Hauptbahnhof angeschrien und angepöbelt. Im Anschluss griff er zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) an und verletzte sie, teilte die Bundespolizei mit. Beim Eintreffen der Beamten sei der Mann bereits vom Sicherheitspersonal der Bahn zu Boden gebracht worden. Er habe zuvor Reisende angeschrien, angepöbelt und mehrfach auf den Boden gespuckt. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, habe er aggressiv reagiert und unvermittelt mit Faustschlägen die Mitarbeiter angegriffen. Dabei wurden die Mitarbeiter leicht verletzt. Mittels körperlicher Gewalt sei es ihnen gelungen, den Angreifer zu Boden zu bringen. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache am Hauptbahnhof Mannheim gebracht. Bei einer Durchsuchung wurden zudem Drogen bei dem 33-jährigen Gambier gefunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.



