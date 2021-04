Mannheim. Im Zusammenhang mit dem Tod eines 28-Jährigen in Mannheim ist am Samstagmorgen ein Mann festgenommen worden. Der Verdächtige war nach einem Streit mit dem 28-Jährigen, der sich kurz nach 6 Uhr im Keller einer Wohnung im Stadtteil Rheinau zugetragen hatte, geflüchtet.

AdUnit urban-intext1

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen den Beamten die Auseinandersetzung gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei sei der 28-Jährige leblos aufgefunden worden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er noch vor Ort. Die Umstände seines Todes seien noch unklar.

Ein Großaufgebot der Polizei fahndete nach dem namentlich bekannten Verdächtigen – an der Suche war auch ein Hubschrauber beteiligt. Um 8.30 Uhr wurde der Verdächtige in Wiesloch festgenommen. Er hatte sich an der Pforte des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden vorgestellt, wo er von einer Streife festgenommen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ist zur Spurensicherung im Einsatz.

AdUnit urban-intext2