Mann mit über zwei Promille am Steuer in Mannheim unterwegs

Mannheim. Weil er deutliche Schlangenlinien fuhr, ist ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zu Freitag in Mannheim-Sandhofen von der Polizei gestoppt worden. Wie die Beamten berichten, kontrollierte eine Streife den auffälligen Fahrer gegen 2.40 Uhr in der Schienenstraße an der Ausfahrt zur Sonderburger Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und behielten die Fahrzeugschlüssel ein. Der Autofahrer wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.