Mann mit Pistole überfällt Wettbüro

Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Unbekannter am Mittwochabend ein Wettbüro in der Katharinenstraße in Neckarau überfallen. Gegen 20.40 Uhr betrat der Täter das Geschäft, bedrohte eine 26-jährige Angestellte mit der Waffe und erbeutete so etwa 1000 Euro. Trotz Großfahndung konnte er unerkannt flüchten. Der Unbekannte sprach während des Überfalls Deutsch. Er wird als 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und mit hellem Teint beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer orangenen Jacke, einem schwarzen Schal vor dem Gesicht und einer Kapuze. Er trug helle Handschuhe, war mit einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugen werden gesucht: 0621/174 44 44. pol/lok

