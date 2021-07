Mann liegt Stunden auf dem Gehweg

Ein 29-Jähriger hat am Freitag zwei Stunden lang bewusstlos in der Neckarstadt auf dem Gehweg gelegen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 6.40 Uhr zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit. Rund 20 Meter nach dem Abbiegen von der Riedfeldstraße in die Lortzingstraße spürte er plötzlich einen Schmerz im Nacken, verlor das Bewusstsein und blieb bäuchlings auf dem Gehweg liegen. Als er zu sich kam, zeigte seine Uhr 8.45 Uhr, neben ihm lag sein Geldbeutel, aus dem über 100 Euro Bargeld und seine EC-Karte verschwunden waren. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Ist der 29-Jährige niedergeschlagen oder auf andere Art und Weise zu Boden gebracht worden? Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/17 444 44 an die Ermittler zu wenden. pol/baum

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1