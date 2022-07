Mann lebt mit 80 Vögeln

Aufmerksame Nachbarn haben am Freitag in der Oststadt dafür gesorgt, dass der Rettungsdienst einem 77-jährigen Mann helfen konnte, der sich in seiner Wohnung in einer Notlage befand. Den Nachbarn war nach Polizeiangaben aufgefallen, dass sie den Mann schon lange nicht mehr gesehen haben, weshalb sie Polizei und Rettungsdienst verständigten. Die gingen in die Wohnung des Vermissten. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung direkt in ein Krankenhaus.

Dabei bemerkten sie, dass sich in der Wohnung noch ein Aquarium sowie circa 70 bis 80 Vögel befanden, „darunter Wellensittiche, kleine Papageien und Tauben“, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt seien die Tiere sichergestellt worden, „um eine artgerechte Versorgung zu gewährleisten“. Die Tiere wurden durch Mitarbeiter der Stadt, der Polizei und der Tierrettung ins Tierheim gebracht. pol/imo