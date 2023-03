Mann kommt nach Verkehrskontrolle in Mannheim in Haft

Mannheim. Für einen 37-Jährigen ist am frühen Freitagmorgen eine Verkehrskontrolle in der Justizvollzugsanstalt geendet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 0.30 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße in Mannheim-Käfertal unterwegs. Eine Streife kontrollierte ihn und bemerkte, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest stellte bei ihm 2,1 Promille fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil der Mann bereits in der Vergangenheit betrunken am Straßenverkehr teilgenommen hatte, hatte er keinen Führerschein und wurde per Haftbefehl gesucht - das ergab eine Überprüfung von ihm in polizeilichen Systemen: Er kam nach einer Blutprobe auf dem Revier in Haft. Wegen des wiederholten betrunkenen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie ohne Führerschein, muss er mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Auch die Eigentümerin des Fahrzeugs, die ihm dieses überließ, erwartet eine Anzeige.